أستاذ في العلوم السياسية: مصر تشهد نهضة شاملة على مختلف الأصعدة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تشهد في الوقت الحالي نهضة شاملة على مختلف الأصعدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطن المصري، وتبذل جهودًا حثيثة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور.

الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشروعات العملاقة التي تُنفذها الدولة، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي والطرق والكباري، من أهم العوامل التي تُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل نسب البطالة، كما تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وأكد «بدر الدين» أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الرشيدة تُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتُشجع على مشاركتهم في عملية التنمية.

محور عملية التنمية

وأوضح أن المواطن هو محور عملية التنمية وهدفها النهائي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وتُساعده على تطوير مهاراته وقدراته ليكون قادرًا على المساهمة في بناء الوطن.

وأشاد بجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطن، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في هذه الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.