«مدرسة حفائر متقدمة» ورشة تدريبية للعاملين بالسياحة.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب مصر الوسطى، عن عقد ورشة عمل تدريبية تحت عنوان «مدرسة حفائر متقدمة»، وذلك خلال الفترة من 24 أبريل المقبل وحتى يوم 20 مايو 2024 بموقع آثار مصر الوسطى.

شروط التقدم لـ«مدرسة حفائر متقدمة»

وأضافت وزارة السياحة والآثار خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على كافة إدارات وقطاعات الوزارة، أنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «مدرسة حفائر متقدمة» أن يكون من مفتشي الآثار المصرية والإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، وأن يكون المتقدم قد حصل على مدرسة حفائر المبتدئين من قبل مع تقديم أصل شهادة المدرسة، وأن تكون طبيعة عمله الحالية متعلقة بتخصصات مدارس الحفائر بالمجلس الأعلى للآثار (حفائر - مسح أثري - فخار - عظام آدمية).

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنه يجب على المتقدمين لحضور ورشة عمل «مدرسة حفائر متقدمة» تقديم سيرة ذاتية توضح أهمية الالتحاق بهذه المدرسة، مع ضرورة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

آخر موعد للتقدم

وأوضحت الوزارة أنه يجب على المتقدمين استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة وذلك خلال 5 أيام من اليوم.