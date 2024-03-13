«السياحة»: نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى لن تقل عن 90% في عيد الفطر

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة، إنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة خلال إجازات عيد الفطر لن تقل عن 90%، لافتا إلى أن العديد من وكالات السياحة العربية ولا سيما السعودية بدأت في حجز رحلات لقدوم سائحيها لمصر خلال تلك الفترة.

أغلب الحجوزات من العرب

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن آلاف السياح العرب سيقضون إجازات عيد الفطر هذا العام في مصر، لافتا إلى أن غالبية الحجوزات العربية ترتكز بـ فنادق القاهرة الكبرى ثم العلمين وشرم الشيخ والغردقة، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عيد الفطر ستسبب رواجا جيدا بالمدن السياحية المصرية.

تراجع أعداد السائحين بعد انتهاء الإجازة

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر ستتراجع قليلا بعد انتهاء إجازات عيد الفطر، على أن تعود للارتفاع مجددا بداية من شهر مايو المقبل مع انتهاء الموسم الدراسي بالعديد من الدول العربية، موضحا أن ذروة قدوم السياح العرب لمصر تكون خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.