«السياحة» تطالب الفنادق بكتابة بيانات النزلاء دون تشفير

قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إنّه في إطار متابعة التشغيل لمنظومة ربط مفردات الحركة السياحية وبالإشارة إلى تقارير قطاع شرطة السياحة والآثار بإدراج العديد من المنشآت الفندقية بيانات النزلاء بصورة غير كاملة وغير صحيحة على منظومة ربط مفردات الحركة السياحية وتأمين الأجانب، حيث تدرج الفنادق بيانات النزلاء مشفرة، أي تظهر بالتقارير بها علامات XXX في الأرقام القومية أو أرقام جوازات السفر، ما يعد إخطار بيانات غير صحيحة.

وطالب خلال الخطاب الذي جرى إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية بتوخي الفنادق الدقة في إرسال بيانات النزلاء على أن تكون دون أي بيانات مشفرة وكذا البيانات الأساسية «الإلزامية» والخاصة بالنزلاء المصريين وذلك بالصورة المطلوب إدخالها على المنظومة بشرطة السياحة والآثار، كما يلي.

البيانات المطلوبة

- الاسم الرباعي للنزيل.

- الرقم القومي أو رقم جواز السفر.

- محل الإقامة كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

- الجنسية.

- رقم الهاتف المحمول.

ولفت مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إلى ضرورة قيام غرفة المنشآت الفندقية بالتعميم على الفنادق للالتزام باستخدام منظومة الإخطارات المميكنة حرصا على عدم تعرض المنشأة الفندقية للمساءلة القانونية في إخطار بيانات غير صحيحة لجهات رسمية، واعتبار الموضوع مهم وعاجل.