«السياحة» تحتفل بالذكرى 124 لافتتاح المتحف القبطي.. «يضم 16 ألف قطعة أثرية»

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ القطاع يحتفل اليوم بالذكرى الـ114 لافتتاح المتحف القبطي، الذي يقع في مجمع الأديان بمصر القديمة، ويعد أول متحف أنشئ بأيدٍ مصرية، موضحا أنّ المتحف القبطي يحتوي على أكبر مجموعة من الآثار القبطية في العالم.

المتحف القبطي يتكون من جناحين بينهما ممر

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، أنّ المتحف القبطي يتكون من جناحين يربط بينهما ممر، موضحا أنّ الجناح القديم افتتح يوم 14 مارس عام 1910 ميلاديا، والجديد 20 فبراير 1947 ميلاديا، ويوم 20 ديسمبر 2021 ميلاديا تم تسجيل مبنى المتحف القبطي كأثر ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

أروع القطع الأثرية

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ المتحف القبطي يضم مجموعة من أروع القطع الأثرية التي تعبر عن الفن القبطي، موضحا أنّ مقتنيات المتحف تتجاوز حاجز الـ16 ألف قطعة أثرية بين قطع معروضة أو مخزونة.