أسعار السمك اليوم الخميس 14-3-2024 في الأسواق.. الماكريل بـ110 جنيهات

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 14-3-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين سعر السمك بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره، التي تختلف من منطقة سكنية لأخرى.

أسعار السمك اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الخميس 14-3-2024، كالتالي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ251 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ181 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ428 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ220 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ176 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ124 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ146 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ121 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ129 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ232 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ109 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ94 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ65 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ95 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ110 جنيهات.