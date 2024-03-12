أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-3-2024

استقرت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 12-3-2024 بالأسواق المختلفة، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين مستجدات أسعارها بشكل يومي، وتختلف الأسعار قليلا من منطقة سكنية لأخرى.

سعر السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وسعر بيع للمستهلك.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 12-3-2024، كما يلي.

- الجمبري وسط: الكيلو بـ263 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ197 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ430 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ215 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ186 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ122 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ155 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ127 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ128 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ218 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو بـ115 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ91 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ63 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ94 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ108 جنيهات.