أسعار السمك في سوق المنيب اليوم الأربعاء 13-3-2024

تابعت أجهزة محافظة الجيزة أسعار البيع بسوق السمك الحضاري الجديد بشارع ربيع الجيزي في المنيب، ضمن الأسواق التي أنشأتها المحافظة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسعار السمك اليوم

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم في سوق السمك الحضاري بالمنيب.

- تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 76 حتى 85 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو فيليه بلطي بين 50 إلى 250 جنيها.

- تراوح سعر كيلو السمك قشر بياض بين 95 حتى 145 جنيها.

- تراوح سعر كيلو سمك الثعابين بين 50 إلى 350 جنيها.

- تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي 75 حتى 115 جنيها.

- تراوح سعر المكرونة الخليجي بين 75 حتى 85 جنيها.

- تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 حتى 40 جنيها.

- تراوح سعر البرانيس الاسكندراني بين 80 حتى 120 جنيها.

- تراوح سعر سمك القرش بين 30 إلى 70 جنيها.

- تراوح سعر كيلو سمك موسى بين 180 إلى 400 جنيه.

- تراوح سعر البوري رقم 1 بين 95 إلى 125 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البوري رقم 2 ما بين 75 إلى 85 جنيها.

- تراوح سعر جمبري رقم 1 بين 420 إلى 510 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الماكريل المجمد بين 85 حتى 115 جنيها.