أسعار السمك اليوم الأربعاء في الأسواق.. البلطي يتراجع 8 جنيهات

تراجعت أسعار السمك اليوم الأربعاء 14-3-2024 بقيمة 8 جنيهات في الكيلو بالنسبة للسمك البلطي، إذ سجل نحو 83 جنيهًا وهو السمك الممتاز للمستهلك مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 91 جنيهًا للكيلو، وفقًا للأسعار المعلنة لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم الأربعاء

تنشر «الوطن» أسعار السمك اليوم للمستهلك أي السعر الذي يشتري به المواطن في السوق من تاجر التجزئة، وتراجعت الأسماك منذ بداية شهر رمضان المبارك وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي

- سجل سعر السمك البلطي ممتاز: الكيلو 83 جنيهًا.

- وبلغ سعر السمك البلطي صغير: الكيلو 60 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو 90 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو 105 جنيهات.

- الجمبري وسط: الكيلو 260 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو 197 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو 425 جنيهًا.

- وقار: الكيلو 205 جنيهات.

- القاروص: الكيلو 186 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو 122 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو 150 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو 125 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو 125 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو 215 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو 115 جنيها.