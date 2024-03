يُعرض مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، وسط تصاعد للأحداث ونجاحه في جذب انتباه الجمهور، وفيما يلي مواعيد عرضه لمعرفة هل ستعترف وفاء عامر بارتكاب جريمة قتل أو تفضل حماية ابنها عرب السويركي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 5

كشفت الخريطة الدرامية لموسم مسلسلات رمضان 2024، مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 5، بحيث تُعرض في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 5 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، وتعرض منصة watch it الحلقة تزامنًا مع عرضها على قناة ON Drama.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وعدد كبير من الفنانين من بينهم وفاء عامر، وسوسن بدر، ودنيا المصري، ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.