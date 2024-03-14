مسلسل حق عرب الحلقة 4.. هل يتزوج «السويركي» بشقيقته؟

تصاعد مستمر ومشوق لأحداث مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على قناة ON Drama، حيث شهدت الحلقة الثالثة عدة مفاجآت وتورط عرب السويركي في العديد من المشكلات بينها تورطه في جريمة قتل.

وكشفت الحلقة 3 مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، عن رغبة معلمه عبد ربه الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، زواج عرب السويركي من ابنته الكبرى سميحة التي تجسد دورها الفنانة دنيا المصري بعد انفصالها عن زوجها، دون أن يعلم أنّها شقيقته، وأنّ عرب السويركي ابنه وجرى تهريبه إلى ملجأ يوم ولادته حتى لا يقتله.

غيرة دينا فؤاد على أحمد العوضي

وتوالت أحداث الحلقة الثالثة مسلسل حق عرب بوجود حالة من الإعجاب بين أنغام ابنة المعلم عبد ربه وتجسدها كارولين عزمي، وعرب السويركي ويجسده أحمد العوضي، ما أثار غيرة حبيبته حنان التي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد وتتصاعد الأحداث.

مسلسل حق عرب يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وفاء مكي واخرين من تأليف محمود حمدان واخراج إسماعيل فاروق.