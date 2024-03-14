تواصل قناة On Drama عرض حلقاتها ضمن خريطتها الدرامية في الموسم الرمضاني 2024، وتأتي مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشتها اليوم على النحو التالي.

مواعيد عرض الحلقة 4 مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

تعرض قناة On Drama الحلقة 4 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة الثالثة عصرا.

ويبدأ عرض الحلقة 4 من مسلسل حق عرب من خلال منصة watch it الإلكترونية والتي يعرض عليها جميع حلقات المسلسل تزامنا مع عرضها على شاشة التلفزيون.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، سلوى عثمان، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، أحمد صيام، رياض الخولي، وعدد كبير من الفنانين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.