مسلسل حق عرب الحلقة 3.. هل يكشف فنجان أحمد العوضى سر لغزه؟

تصاعد مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة بطولة أحمد العوضي في أحداثه بشكل مفاجىء، إذ كشفت الحلقة الثالثة عن العديد من المفاجآت بينها صلة القرابة بين عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، وصباح التي تجسدها وفاء عامر وأنها أمه الحقيقية وقامت بوضعه في ملجأ منذ صغره لكي لا يقتله والده المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي.

فنجان أحمد العوضي يكشف سره في حق عرب

وتوالت أحداث الحلقة الثالثة مسلسل حق عرب وكاد أن يكشف فنجان عرب السويركي سره أمام المعلم عبد ربه من خلال الدجال الذي يتردد إليه المعلم ويستشيره في كافة أمور حياته، ولكن وقع الفنجان قبل أن ينطق بسر لغزه.

وفاء عامر تتصدي لأشقائها من أجل زوجها في حق عرب

وتتابعت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي بهجوم صباح على أشقائها بعد اتهامهم لزوجها المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي بأنه قام بسرقتهم، ويتصدى لهم عرب السويركي والذى يجسده أحمد العوضى وقام بسرقة بضاعتهم من الاخشاب بالقوة.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، سلوي عثمان، وعدد آخر من الفنانين من انتاج شركة سينرجي واخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.