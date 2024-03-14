كاتب صحفي: إنتاج مسلسل «الحشاشين» قرار جريء وموفق من «المتحدة»

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن إنتاج مسلسل «الحشاشين» قرار جريء للغاية وموفق من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالذهاب إلى أعماق التاريخ وإنتاج مثل هذا العمل.

حسن الصباح وأسامة بن لادن وحسن البنا ليسوا رجال دين

وأوضح «عمر»، خلال مداخلته على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن «حسن الصباح» مثله مثل «أسامة بن لادن» و«حسن البنا»، وهم ليسوا رجال دين أو زعماء دين ولكنهم رجال عصابات يستغلون الدين لتنفيذ الأغراض المكلف بها، لافتًا إلى أن حسن الصباح كان مكلفًا من أطراف داخل الدولة الفاطمية لإنجاز هذا التمرد داخل دولة السلاجقة بين الصراع التاريجي القائم بينهما.

تمرد الدولة الفاطمية

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الدولة الفاطمية كانت تقود تمردا إسماعيليا دينيا داخل دولة السلاجقة وحتى الدولة العباسية في إطار الصراع السياسي وكان الدين هنا مجرد قناة مثلما فعلوا جماعة الإخوان الإرهابية.