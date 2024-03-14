موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 على قناة on الیوم، يكون الساعة الـ9 مساء ويُعاد مرتين على نفس القناة، الأولى الساعة 1:30 صباحًا والثانية في الساعة 9:45 صباحًا اليوم التالي من عرض الحلقة الـ4.

وبالنسبة لموعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 على قناة on drama، يكون الساعة 2 صباحًا وبعد ذلك إعادة أخرى الساعة 6:15 صباحًا، إضافة إلى إعادة الساعة 4:45 مساء في اليوم التالي من عرض الحلقة 4.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

وعن فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي الفنان أمير كرارة، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان أحمد رزق، الفنانة صفاء الطوخي، الفنان سيد رجب، الفنانة ملك قورة، والفنان محمد لطفي، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحداث الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي

وجاءت أحداث الحلقة 3 من مسلسل بين الرفاعي، بهروب أمير كرارة من الشرطة حيث يجسد دور طبيب يدعى ياسين، ويحاول الهرب مع ابنته بعد اتهامه بقتل والده، ويتعرض لسرقة أمواله وتتوالى الأحداث.