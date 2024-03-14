موعد عرض الحلقة 4 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة.. هل ينجو من الاتهام بقتل والده؟

نجاح كبير حققه مسلسل بيت الرفاعي على مدار الحلقات السابقة، الأمر الذي جعل البعض يحرص على معرفة موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة، والذي يعرض يوميا في تمام الساعة الـ9 مساء على قناة ON كعرض أول، أما الإعادة الأولى تكون في الساعة 1:30 صباحًا، والثانية في تمام الساعة 9:45 صباحًا في اليوم التالي من عرض الحلقة.

فيما يكون موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on drama الساعة 2 صباحًا، والساعة 6:15 صباحًا، والساعة 4:45 مساء في اليوم التالي من العرض.

فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي

يشارك أمير كرارة البطولة في مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، صفاء الطوخي، ملك قورة ومحمد لطفي، ومن تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال

ملخص الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي

وشهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي، محاولة هروب أميرة كرارة الذي يؤدي دور الطبيب ياسين من الشرطه مع ابنته بعد اتهامه بقتل والده الفنان أحمد فؤاد سليم، ولكنه تعرض لسرقة أمواله من مجموعة من الشباب تحت تهديد السلاح.