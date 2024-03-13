مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3.. أحمد رزق يهدد أمير كرارة

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 بتطور الأحداث فيما يخص دكتور ياسين الرفاعي، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، والتي تعرض عبر شاشة قناة on يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

وشهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 محاولة دكتور ياسين الرفاعي العثور على مكان يجلس فيه هو وابنته حبيبة، ولكنه لم يجد وفي الأخير قرر أن يبيع السلسلة التي أعطتها له شقيقته جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، وبالفعل يبيعها مقابل مبلغ مالي ومن خلاله يستأجر شقة.

وبالفعل نجح ياسين في استئجار غرفة فوق السطوح، ولكن حذره صاحب المنزل من الاقتراب من الغرفة التي تسكن أسفله لأنها سيئة السمعة، وتنتقل الأحداث إلى الضابط يحيي شقيق دكتور ياسين، والذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل، ويخبره صديقه بأنه مهدد بالخروج من الخدمة بسبب هروب شقيقه من الشرطة.

وتعود الأحداث مجددا إلى منزل الحاج محمود الرفاعي بوصول طليقة دكتور ياسين التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل لتقدم واجب العزاء، وتأخذ ابنتها حبيبة ولكنها تتفاجأ بأنها غير موجودة في المنزل ولا يعرفون عنها شيء.

وبعدها يصل فاروق الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد رزق إلى الإسكندرية ليبحث عن دكتور ياسين ويحاول ياسين الاتصال بشقيقته جملات، ولكن يرد عليه فاروق الذي أخذ منها الهاتف ويهدده بأنه في الإسكندرية وسيجده ليأخذ ثأر والده.