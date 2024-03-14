استمرار تراجع أسعار الذهب بسبب انخفاض الدولار في مصر

شهدت أسعار الذهب المحلي منذ بداية اليوم استكمال التراجع الذي حدث بها بالأمس في ظل ضعف الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية، بالإضافة لتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وشبه اختفاء للسوق الموازية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2990 جنيها للجرام ليستمر في التراجع ويسجل أدنى مستوى حتى الآن عند 2955 جنيها للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2975 جنيها للجرام.

انخفاض أسعار الذهب بمقدار 95 جنيها أمس

وبالنسبة للأمس، فقد شهد الذهب انخفاض بمقدار 95 جنيها فقد أغلق تداولات الأمس عند المستوى 2995 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3090 جنيها للجرام، فيما جاء انخفاض سعر الذهب المحلي في ظل استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حيث وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال جلسة اليوم عند المستوى 48.62 جنيه لكل دولار.

يعاني الذهب حالياً من تراجع في الطلب مع بداية شهر رمضان الأمر الذي يقلل من دعم السعر، ولكن المتوقع أن يعود الطلب إلى التزايد على المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر مع اقتراب فترة الأعياد.

سعر الأونصة عالميا وصل لـ2180 دولارا للأونصة

ويتداول سعر أونصة الذهب العالمي اليوم تحت المستوى 2180 دولار للأونصة، بعد أن فشل في الارتفاع والاغلاق فوقه خلال جلسة الأمس، ليعود السعر ويتحرك ضمن قناة سعرية هابطة بشكل تدريجي، ليصبح مستهدف السعر حالياً الوصول إلى الحد السفلي للقناة السعرية عند منطقة 2145 – 2150 دولارا للأونصة.

المقاومة الرئيسية الآن لسعر الذهب أصبحت عند المستوى 2180 دولارا للأونصة ونجاح السعر في تحقيق إغلاق فوقه سيدفعه إلى مزيد من الصعود فوق القمة السعرية التاريخية التي سجلها الذهب الأسبوع الماضي عند 2195 دولارا للأونصة ليستهدف المستوى 2200 دولار للأونصة.

السعر المحلي للذهب

انخفض سعر الذهب المحلي يوم أمس لينهي الجلسة وقد أغلق تحت المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، الأمر الذي دفع السعر إلى مزيد من الهبوط خلال جلسة اليوم ليسجل أدنى مستوى حتى الآن عند 2955 جنيه للجرام.

سعر الذهب المحلي مرشح لمزيد من الهبوط بعد أن كسر مستويات الدعم الهامة عند 3100 و 3000 جنيه للجرام، ويستهدف الآن المستوى 2800 جنيه للجرام وفي حال كسر هذا المستوى بشكل ناجح يستهدف المستوى 2650 جنيه للجرام.