سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الخميس 14-3-2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا كبيرًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث انخفض خلال تعاملات أمس بقيمة 125 جنيها دفعة واحدة، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وكذلك تراجع الطلب على الذهب خلال الأيام الأولي من شهر رمضان.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 2995 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية 3423 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2995 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات 2567 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجل 23 ألفا و960 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.