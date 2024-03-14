مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. روجينا تخوض معركة شرسة للانتقام من الخونة

في خضم عالمٍ يموج بالخيانة والغدر، تتعرّض روجينا التي تجسد دور «نصرة» لظلمٍ فادح من أقرب الناس إليها، وهم زوجها «سعد» (محمد ثروت) وشقيقتها «هبة»، تُدفع نصرة مرغمةً إلى خوض معركةٍ صعبةٍ ضد الظلم، رافعةً راية الانتقام من الذين طعنوها في ظهرها.

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

تُلقى نصرة في غياهب السجن بتهمةٍ لم تُقترف، تاركةً وراءها ابنتها «ملك» فريسةً للأقدار، تُكابد نصرة وحشة السجن، لكنها لا تستسلم، بل تُعاهد نفسها على العودة والانتقام، ومع تسارع الأحداث تُصادف نصرة في رحلتها «مريم» التي تُصبح رفيقتها في محنتها، تُساعد مريم نصرة على الهروب من السجن، وتبدأ رحلة جديدة مليئة بالمخاطر والتحديات.

تُواجه نصرة العديد من العقبات في سعيها للوصول إلى ابنتها، تُطاردها الشرطة، ويُحاول «سعد» و«هبة» بشتى الوسائل منعها من تحقيق هدفها، ولكنها تُواجه كلّ التحديات بشجاعةٍ وعزيمة، مُصممةً على استعادة ابنتها وكشف الحقيقة للعالم، لتُصبح رحلة نصرة رمزًا للصمود والانتصار ضدّ الظلم.

قصة مسلسل سر إلهي

تُثير قصة سر إلهي مشاعر المشاهدين وتُثير فضولهم، تُقدم القصة مزيجًا من التشويق والإثارة، مع التركيز على مشاعر الأمومة والانتقام، ولذلك يُتابع المشاهدون مسار أحداث المسلسل لمعرفة مصير نصرة وابنتها؛ هل ستتمكن من تحقيق انتقامها؟.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول «نصرة» التي تتعرض للغدر من أقرب الناس إليها، مما يجعلها تواجه العديد من الصراعات والمواقف الصعبة، ثم تقرر الانتقام من الذين ظلموها، وتبدأ رحلة مليئة بالأحداث المثيرة والمشاعر المتناقضة.