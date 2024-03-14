موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 4 على قناة cbc اليوم الخميس.. نصرة خلف القضبان

أحداث غير متوقعة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا في دور نصرة، ومن أبرز تلك الأحداث إصدار المحكمة حكم بالسجن لمدة 7 سنوات ظلم، إذ حبستها مي سليم في دور شاهيناز بدلًا من بدر أخيها في قضية قتل والدها، الذي تمّ قتله على يد أخيها بدر، وبعد أن منحت أشقائها مبالغ مالية مقابل الشهادة زورا بأنها كانت تستعد لسرقة هارون بعد معرفتها بأنّه ثري.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 4 على قناة cbc اليوم الخميس

وعن موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 4 على قناة cbc اليوم الخميس، فيتمّ عرض الحلقة الجديدة كل يوم في تمام الساعة 12 صباحًا، على أنَّ يتمّ إعادتها على مرتين، الأولى تكون في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والثانية في ظهر اليوم التالي في تمام الساعة 11:30 صباحًا.

ويمكن أيضًا للراغبين في متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل سر إلهي قبل موعدها الاشتراك في watch it، إذ يعرض الحلقات الجديدة قبل ساعات من عرضها على قناة cbc، وتظل الحلقات موجودة على watch it بعد عرضها.