مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. ماذا سيحدث مع أحمد مجدي بعد القبض عليه؟

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي أحداثا شيقة للغاية، إذ جرى القبض على روجينا والتي تجسد دور ناصرة بسبب شهادة أخوتها، وقضت المحكمة عليها بالحبس لمدة 7 سنوات في قضية قتل هارون، والتي لفقتها شاهيناز ابنة هارون لها لحماية أخيها من دخوله السجن.

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. ماذا يحدث مع أحمد مجدي؟

ومن أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي، عندما توجه أحمد مجدي، والذي يجسد دور يحيى المحامي، إلى شاهيناز وزوجها ليخبرهما أنه يجب عليهما إيجاد حل سريع لخروج ناصرة من السجن، وإن لم يحدث ذلك سوف يلجأ إلى القضاء لفتح قضية أخيها كريم، الذي قتله بدر أيضا، وحرق جثته لإخفاء الأدلة.

وبعد أن هدد يحيى شاهيناز في الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي حرصت على تلفيق قضية أخرى له، ما جعلها تحرض أحد رجالها عليه ليستدرجه في شقة تقوم بأعمال منافية للآداب بحجة أن والده كبير في السن، ويرغب في عمل توكيل له، ثم يخدره ليضعه في موقف غير لائق، ثم أتت الشرطة للقبض عليه.

وفي مسلسل سر إلهي الحلقة 4 والذي يذاع اليوم الخميس الموافق 14 مارس، قد نجد أحمد مجدي يدافع عن نفسه باعتباره محامي حتى يستطيع الخروج من القضية التي جرى تلفيقها له.