مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. هل تنكشف جريمة طليق «نصرة»؟

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد دخول «نصرة» التي تجسد دورها الفنانة روجينا السجن، بعد شهادة زوجها وأشقائها الزور ضدها مقابل حصولهم على أموال، كما ذهب زوجها إليها في السجن ليخبرها أنّه طلقها لأنها دخلت السجن، وهذا أمر لا يسمح به وضعه الجديد.

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. ماذا يفعل زوج روجينا بعد سرقة أموال أشقائها؟

وبعد أن حصل أشقائها على نصيبهم من الأموال في مسلسل سر إلهي الحلقة 3، افتتحت شقيقتها الكبرى أتيليه، بينما لم يفعل باقي الأشقاء أي شيء بالمال، ليسرقه طليق «نصرة» منهم، وتشهد الحلقة الرابعة معرفة باقي الأحداث الأخرى، وهل يراه أحد وهو يسرق الأموال أم لا؟.