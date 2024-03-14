«التموين» تصدر قرارا مهما بشأن أقساط المخابز المستحق دفعها في رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 8 لسنة 2024، بشأن إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر مارس إلى أبريل.

إرجاء أقساط المخابز البلدية

وأوضح وزير التموين أن قرار إرجاء أقساط المخابز يأتي بمناسبة حلول رمضان، وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية والتخفيف عليهم خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.

عمل المخابز البلدية

وأكد وزير التموين حرص الوزارة على استمرار عمل كل المخابز البلدية العاملة في إنتاج الخبز البلدي المدعم، وزيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين، والاستمرار في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال أيام الشهر الفضيل.

مواعيد عمل المخابز في رمضان

وحددت وزارة التموين مواعيد عمل المخابز في رمضان، بأن يجرى اختيار بعض المخابز البلدية ذات الحصص الكبيرة لتبدأ عملها من الساعة 6.30 صباحا، في حين أنّ بقية المخابز البلدية تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا، بالإضافة إلى اختيار بعض المخابز البلدية ذات الحصص الكبيرة للعمل فترة مسائية بعد الإفطار.

وأشار إلى السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل خلال الفترة المسانية وحتى الساعة 9 مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز.