مواعيد عمل المخابز عقب شهر رمضان وعيد الفطر.. عادت لطبيعتها وبكامل قوتها

خضعت مخابز التموين لتغيير مواعيد عملها خلال شهر رمضان المعظم، والتي كانت تبدأ من الساعة الـ8 صباحًا وتستمر حتى الـ5 مساءً، وبعد انقضاء شهر رمضان عادت المخابز لمواعيد عملها الطبيعية.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» مواعيد عمل المخابز عقب انقضاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

مواعيد عمل المخابز عقب شهر رمضان

تعمل المخابز يوميا بدءًا من الساعة ‏الخامسة صباحًا، خلال إجازة العيد وتسمر وفقا لهذه الموعد طوال أيام السنة، حيث جرى تم توفير حصص ‏الدقيق لكل مخبز 3 أيام حسب ‏متوسط الصرف لكل ‏مخبز في الأيام السابقة، فضلاً عن الرقابة المشددة عليها من خلال الحملات التموينية يوميا على المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلى ‏مستحقيه.

ورغم أن هناك عدة مخابز حصلت على إجازة عمل خلال فترة العيد إلا أن نسبتها لم تتجاوز 10% خلال فترة إجازة العيد وتعود بكامل قوتها غداً عقب انتهاء إجازة العيد.

صرف مستحقات أصحاب المخابز

وأتاحت وزارة التموين صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الإنتاج خلال أيام العيد، وسوف تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة والتي تعمل في المنظومة التموينية بشكل منتظم طوال أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق والتعاون مع البنوك المصرية وشركة بنوك مصر، لتوفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.