«التموين»: تشميع 101 منشأة أثناء ضبط الأسواق في الإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالإسكندرية حملات تموينية مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى المحافظة، للحد من أي ممارسات احتكارية للسلع.

نتائج حملات التفتيش بالإسكندرية

وأسفرت حملات التفتيش بالإسكندرية عن غلق وتشميع عدد 101 منشأة، والتحفظ على 5164 حالة إشغال متنوع، إضافة إلى تحرير 3046 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 806 ألف جنيه، وذلك خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

ووجه محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي تاجر يرفع الأسعار، مؤكدًا تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من المخالفين