موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 4.. الصراع يشتعل

صراعٌ مثيرٌ بين «نصرة» التي تقوم بدورها الفنانة روجينا، وزوجها «سعد» وشقيقتها «هبة»، وفي خضم أحداث المسلسل والصراعات التي تدور بين أبطاله، يتطلع المشاهدون إلى معرفة موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 4، وهو ما نقدمه لكم عبر السطور التالية.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 4

ازدادت حدة الصراع في الحلقة الثالثة من المسلسل، فقد واجهت نصرة (روجينا) مصيرًا غامضًا بعد اتهامها بقتل هارون (أحمد بدير) من قبل أشقائها، وهي الألغاز التي ربما تحلها الحلقة الرابعة، وتُعاد الحلقة الرابعة من المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحًا و 11:30 ظهرًا على قناة سي بي سي، تُتيح هذه الإعادة فرصةً للجمهور الذين لم يتمكنوا من مشاهدة العرض الأول للحلقة لمتابعة الأحداث المشوقة.

أحداث الحلقات الماضية من المسلسل

قدمت الحلقة الثانية من المسلسل أحداثًا مثيرةً تُشعل الصراع بين نصرة وأشقاءها، قرر أشقاؤها تقديم شهادة زور ضدها واتهامها بقتل هارون طمعًا في الحصول على أمواله، تُثير أحداث المسلسل العديد من التساؤلات حول مصير نصرة، هل ستتمكن من إثبات براءتها أم ستقع ضحيةً لمؤامرة أشقائها؟

مسلسل سر إلهي

يُشارك في بطولة مسلسل سر إلهي نخبةٌ من عدد من نجوم الدراما العربية، منهم أحمد بدير، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، وصلاح عبد الله.