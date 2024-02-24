سبب تكرار آيات الصبر في أكثر من موضع بالقرآن الكريم.. ثوابه عظيم

أوصى القرآن الكريم جموع المسلمين بالصبر، وحث عليه في مواضع وآيات كثيرة، موزعه بين دفتي المصحف الشريف، وقد تكررت تلك الآيات في سور قرآنية مختلفة للتأكيد على أهمية الصبر، وعظم منزلة الصابرين والمحتسبين، ويعد الصبر من الأمور التي تقوي الإيمان بالله عز وجل، وذلك لأنه رضا بقضاء الله وقدره، والتسليم للمولى سبحانه وتعالى.

فضل الصبر في القرآن الكريم

وحول آيات ومواضع ذكر الصبر في القرآن الكريم، فيقول الدكتور عبدالهادي زارع، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الصبر هو اقتداء بأشرف خلق الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام، لافتاً إلى أنّ الصبر خلق عظيم، وله فضائل كثيرة منها أن الله يضاعف أجر الصابرين على غيرهم، ويوفيهم أجرهم بغير حساب، فكل عمل يُعرف ثوابه إلا الصبر، وذلك لقوله تعالى: «إنَمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أجْرَهُم بِغَيرٍ حِسابٍ» [سورة الزمر: 10].

الآيات التي تحث على الصبر في القرآن الكريم

وحول الآيات التي تحث على الصبر في القرآن الكريم فهي كالتالي:

- {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ…} [سورة الأحقاف: 35].

- {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [سورة الكهف: 28].

- {إنَمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أجْرَهُم بِغَيرٍ حِسابٍ} [سورة الزمر: 10].

- {إنّ اللهَ مَعَ الصَّابِرينَ} [سورة البقرة: 153]،

- {وَاللّهُ يُحِبُّ الصّابِرِينَ} [سورة آل عمران: 146]،

- {وَلَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَيرٌ لِلصَّابِريِنَ} [سورة النحل: 126].

- {وَبَشّرِ الصّابِرينَ * الّذِينَ إذا أصَابَتَهُم مُصِيَبَةٌ قَالُوا إنّا للهِ وَإنّا إلَيهِ راجِعُونَ * أُولئِكَ عَلَيهِم صَلَواتٌ مِن رّبِهِم وَرَحمَةٌ وَأولئِكَ هُمُ المُهتَدُونَ}.

- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة آل عمران: 200]

- {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [سورة فصلت: 35].

- { إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } [سورة هود: 11].

- { تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ } [سورة هود: 49].

- { وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ }.