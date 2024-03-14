محافظ مطروح: توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قافلة هدايا لمواد غذائية للإسهام في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان، والتي تضم 350 كرتونة مواد غذائية كل منها تحوى سلعا أساسية بوزن 10 كيلوجراما لكل كرتونة، وجرى توزيع 100 كرتونة منها على الأسر الأولى بالرعاية بمدينة سيوة وعدد 250 كرتونة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

المشاركة المجتمعية الإنسانية

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وصول الدعم لمستحقيه وتوزيع كرتونة رمضان الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المدن الثماني بالمحافظة.