توزيع 3 آلاف كرتونة سلع أساسية ومستلزمات رمضان على سكان الأسمرات

قامت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع ٣ آلاف كرتونة تحوى السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على قاطنى حى الأسمرات بالتعاون بين وزارة التضامن الإجتماعى، ومحافظة القاهرة، وإحدى منظمات المجتمع المدنى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرات تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، كما أنها تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة وكافة الخدمات لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، حيث قدمت الدولة المصرية نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.