تجهيز 7 آلاف كرتونة رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مؤسسة مصر الخير خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية بمختلف أنحاء المحافظة، بالشراكة مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بالمحافظة.

توزيع 7398 كرتونة رمضان

وأفاد حازم وفا مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، أنه سيجري توزيع 7398 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن حملة «إفطار صائم»، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها وتخفيف العبء عن كاهلها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أنّ المؤسسة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية، تطهو وتجهز وجبات إفطار متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا طوال شهر رمضان بمطبخي الإفطار بالمحافظة، من خلال الاشتراك مع جمعية فينا خير بمركز الشهداء وجمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم.

تجهيز وجبات للصائمين

وأضاف أنه سيتم تقديم 700 وجبة إفطار يوميًا مغلفة ومعبأة بشكل صحي وآمن، وكذا تقديم وجبات السحور للصائمين بطاقة 250 وجبة يوميًا بالتنسيق مع جمعية أنصار السنة المحمدية بطوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع، ويشارك في الإعداد طهاة ماهرون ويتم التوزيع من خلال المتطوعين في صورة متكاملة للتضامن الاجتماعي والتكافل بين فئات المجتمع خلال شهر رمضان الكريم.

وثمن محافظ المنوفية، جهود مؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية ودورها البارز في تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلها لتوفير حياة كريمة لها.