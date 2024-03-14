«الأسقف والكاهن.. مفاهيم رعوية».. كتاب جديد لـ«البابا تواضروس»

صدر مؤخرًا كتاب جديد للبابا تواضروس الثاني بعنوان «الأسقف والكاهن.. مفاهيم رعوية» وهو عبارة عن مقالات مأخوذة عن عظات البابا في سيامات الآباء الأساقفة والكهنة من 2013 حتى 2023.

ويحتوي الكتاب على موضوعات متنوعة، وضح فيها البابا رؤيته حول الخدمة الكنسية في مواضع الرعاية والخدمة المختلفة.

كان البابا تواضروس الثاني قد قام بسيامة أسقفين جديدين، وتجليس أربعة أساقفة على الإيبارشيات الخالية من الأساقفة، بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد رفاع الصوم الكبير، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشارك في صلوات القداس والسيامة أكثر من 100 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ومجمع كهنة وشعب إيبارشية نجع حمادي.