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دراما المتحدة

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بالصوم الكبير: فترة خزين روحي

كتب:

مريم شريف
09:01 م | الأربعاء 13 مارس 2024
جانب من عظة البابا

جانب من عظة البابا

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني الأقباط ببدء الصوم الكبير، وذلك في مستهل عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في كنيسة الشهيد مار جرجس هليوبوليس بمصر الجديدة.

وقال البابا: «أهنئكم بالصوم الكبير الذي بدأ أول أمس الاثنين، وهي فترة مقدسة أرجو أن نهتم أن نخزن فيها الخزين الروحي».

كما هنأ قداسته مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور 50 سنة على تأسيسه، وذلك بمناسبة مشاركة عدد من الكنائس الأعضاء في المجلس وأمينه العام الدكتور ميشال عبس، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم في افتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين.

وأضاف: «نهنئ مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور خمسين عامًا على العمل في المنطقة وهي فترة شهدت عملاً وإنجازات كثيرة، ونحن استضفنا لأول مرة الجمعية العامة هنا في مصر عام 2022».

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