فوائد تناول بابا غنوج على الإفطار.. مش هتستغني عنه تاني

بابا غنوج هو طبق شرقي مغذي، اكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم، وهو مصنوع من الباذنجان المشوي المخلوط مع الطحينة والثوم وعصير الليمون والتوابل الأخرى، له مذاق رائع ويقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، تناوله على الإفطار يجعله إضافة لتحقيق لنظام غذائي متوازن منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ومليء بالفيتامينات والمعادن، ويعزز صحة الجلد ويدعم فقدان الوزن وتعزيز صحة الدماغ.

الفوائد الغذائية للبابا غنوج

تقول دكتورة إيمان عبد الله خبيرة التغذية لـ«الوطن» إن للبابا غنوج العديد من الفوائد منها:

غني بمضادات الأكسدة

بابا غنوج غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وتساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز الصحة العامة.

مصدر ممتاز للألياف

يحتوي بابا غنوج على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك، تساعد الألياف أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم و تساهم في إدارة الوزن.

يحتوي على دهون صحية للقلب

يصنع بابا غنوج من الطحينة، وهي مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، وقد ثبت أن هذه الدهون تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

يمتلئ بابا غنوج بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين c ، والبوتاسيوم ، وهي من العناصر الغذائية التي لها دور في الحفاظ على المناعة القوية وتدعم صحة العظام وتنظم ضغط الدم.

خالي من الغلوتين

يعد بابا غنوج خيارا آمنا إذا كنت تعاني من حساسية الجلوتين أو تتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين، لإنه مصنوع من الباذنجان والطحينة والثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون،، وكلها مكونات طبيعية خالية من الغلوتين.

يعزز صحة الدماغ

بابا غنوج وفير بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، يمكن أن يفيد صحة الدماغ، تساعد مضادات الأكسدة على حماية خلايا الدماغ من التلف، بينما تدعم الدهون الصحية الوظيفة الإدراكية والذاكرة.

يدعم فقدان الوزن

بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية ومحتواه العالي من الألياف، يمكن أن يساعدك بابا غنوج على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية، وبعد إضافة قوية لنظام غذائي لفقدان الوزن .

يعزز صحة الجلد

العناصر الغذائية الموجودة في بابا غنوج مثل الفيتامينات ومضدات الأكسدة، تعزز صحة البشرة من خلال مكافحة تأكسد الجلد ويعزز إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى بشرة شابة ومشررقة.

وتشترط خبيرة التغذية أنه يجب تجنب إضافة الأجزاء المشوية من الخارج أو طحنها مع بابا غنوج والحرص على عدم وجود اللون البني في الخليط عن طريق الشوي العميق فيجب أن نطحن الأجزاء الداخلية فقط.