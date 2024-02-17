فقدان الوزن بدون شعور بالجوع.. 10 أطعمة تمنحك الشبع لفترة طويلة

قد يكون النظام الغذائي سببًا في فقدان الوزن بدون شعور بالجوع، لذا هناك 10 أطعمة تمنحك الشبع لفترة طويلة، لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة، ويمكن الاعتماد على هذه الأطعمة للحصول على جسم صحي ووزن مثالي.

أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة مستشفى جامعة القاهرة، في حديثها لـ«الوطن»، أنه يمكن فقدان الوزن بدون شعور بالجوع، من خلال الحرص على تناول 10 أطعمة تمنحك الشبع دون زيادة الوزن.

10 أطعمة تمنحك الشبع دون زيادة الوزن

البقدونس

البقدونس من الخضراوات الغنية بالفيتامينات المهمة للجسم، ويحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية مثل الماغنيسيوم، وغيرها من العناصر قليلة السعرات الحرارية، لذا ينصح بإضافته إلى الطعام، لأنه يعطي إحساس بالشبع، بحسب «عبد الوهاب».

الشبت

يمكن إضافة الشبت للكثير من الأطعمة، وخاصة السلطات لأنه يساعد على الشبع لفترة طويلة.

الكرنب الأحمر

يساعد الكرنب الأحمر في إنقاص الوزن، ويمكن إدخاله في الأطعمة خاصة السلطات، لأنه يعطي إحساسًا بالشبع.

البروكلي

البروكلي من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن، التي يحتاجها الجسم، وهو أحد أهم 10 أطعمة تمنحك الشبع دون زيادة الوزن.

القرنبيط

القرنبيط من الخضراوات التي تساعد على فقدان الوزن بدون شعور بالجوع.

الجزر

الجزر من الخضراوات المليئة مضادات أكسدة، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة، كما يساعد على الشبع.

الخيار

من الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من المياه، ما يعطي الإحساس بالشبع، وفقًا لـ«عبد الوهاب».

الكرفس

يمكن إضافة الكرفس للكثير من الأطعمة، حتى يصبح غنيا ومشبعا أكثر.

الجبن القريش

يمكن تناول الجبن القريش في الإفطار، لأنه يساعد على الشبع، بسبب احتوائه على سعرات قليلة، كما يفضل إضافة بعض أنواع الخضار لها، حتى تتحول إلى سلطة مشبعة، أو وجبة متكاملة، فيمكن خلطها مع شبت وزيت الزيتون.

الزبادي

الزبادي يساعد على الهضم، كما يعطي الإحساس بالشبع لفترة طويلة، بحسب «عبد الوهاب».