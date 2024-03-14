مفتي الديار المصرية: قليلو الصبر يهلكون أنفسهم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الصبر يعكس قدرة النفس على تحمل الصعاب وماجهة التحديات والابتلاءات بإيمان راسخ عند الإنسان وثقة قاطعة بأن الله عز وجل لن يضيع عمل عامل، ولن يغفل عن أحد من عباده، فيطمئن قلب الإنسان ويتحول اليأس والإحباط إلى تفاؤل وإقدام ورغبة في العمل وحسن ظن بالله عز وجل.

أهمية التحلي بالصبر

وأضاف «علام»، خلال تقديمه برنامج «حديث المفتي» عبر قناة «الناس»، أن الأشخاص قليلو الصبر يريدون لأنفسهم المهالك، فكم من بيوت هدمت؟ وكم من رحم قطعت؟ وكم من أعمال فسدت بغياب هذه الصفة العظيمة؟ مشيرا إلى أن أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه النصيحة، فقال له الرسول «لا تغضب»، وكررها عدة مرات.

قيمة صفة الصبر في التعامل إزاء الأمور المختلفة

وأكد، على قيمة صفة الصبر في التعامل إزاء الأمور المختلفة، فلم يكن غريبا أن يكرر الله سبحانه وتعالى أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، إذ يقول عز وجل له: «واصبر وما صبرك إلا بالله»، ويخاطب جل جلاله المؤمنين بقول: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».