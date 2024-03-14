أحمد العوضي يخطف الأنظار بمشاهد الأكشن في حق عرب.. «وحد الواحد» (فيديو)

نجح الفنان أحمد العوضي في خطف الأنظار بمسلسل حق عرب علي قناة ON Drama، خلال الماراثون الرمضاني الحالي، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الشعبية داخل منطقة الدرب الأحمر وتحديدًا في منطقة المغربلين.

صراع عائلة الجياشين مع عرب السويركي

وتضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على قناة ON Drama، العديد من مشاهد الأكشن خلال مشهد مطاردة أتباع عائلة الجياشين والتي تنتمى لهم صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، ورغبتهم في القضاء عليه، فيتصدى لهم عرب السويركي ويستعرض أبرز قدراته في الأكشن، وتولى ضربهم واعترفوا أنّهم أتباع عائلة الجياش وفروا هاربين.

الجمهور يشيد بأداء أحمد العوضي في الأكشن

وتفاعل الجمهور مع مشاهد أحمد العوضي بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت العديد من التعليقات التي تضمنت ما يلي: «الله ينور، عاش يا أبو الرجولة، عاش يا عرب، اللهم صلي على النبي، وحد الواحد كدة ومش هتاخد فيها ثانية ما تقلقش، جمدان».