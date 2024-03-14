مسلسل حق عرب الحلقة 3.. أحمد العوضي يكشف سبب رفضه للزواج من دينا فؤاد

شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على قناة ON Drama، ردود أفعال قوية بعدما كشفت عن العديد من المفاجآت والتي قلبت الأحداث رأسًا على عقب.

سبب رفض أحمد العوضي للزواج في حق عرب

وتضمنت الأحداث علاقة حنان والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، مع حبيبها عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، وطلبت منه حنان أن يتزوجها، لأن الحمل أصبح ثقيل عليها لمسئوليتها الكبيرة مع والدها وشقيقها، فتهرّب منها عرب السويركي ولم يحدد موعدا لزواجهما، وبرر لها ذلك بأنه يخشي الزواج لأنه يعيش في خطر طوال الوقت.

وأوضح عرب السويركي لها قائلاً: «تستاهلي الدنيا كلها تحت رجلك يا ست البنات، لكن أنا راجل شايل رقبتي على كف إيدي، ماشي بخبط في الدنيا والدنيا بتخبط فيا!».

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، وأحمد صيام، ورياض الخولي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.