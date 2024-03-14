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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4 على قناة ON Drama اليوم

كتب:

أميرة عزالدين
12:59 م | الخميس 14 مارس 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 4

مسلسل حق عرب الحلقة 4

تواصل قناة ON Drama عرض حلقات مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، حيث حقق ردود فعل قوية بعد أولى حلقات عرضه وتفاعل الجمهور معه.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4 على قناة ON Drama اليوم

وكشف قناة ON Drama، عن موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 4 بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مشيرة إلى أنّ الإعادة الأولي تكون الساعة الثانية عشرة ظهرا، والثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مفاجآت الحلقة 3 مسلسل حق عرب

وتضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب مفاجآت من العيار الثقيل حول حقيقة نسب عرب السويركي، الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي للمعلم عبد ربه الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، وتتطور الأحداث في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، سلوى عثمان، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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