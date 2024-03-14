«صحة كفر الشيخ»: انتشار فرق طبية بدور العبادة وأماكن التجمعات طوال شهر رمضان

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ انتشار الفرق الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» بدور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي ومراكز الشباب والمصالح الحكومية أثناء فترة النهار، وذلك خلال شهر رمضان.

الكشف عن الأمراض غير السارية

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، يأتي ضمن مهام الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة.

وأشار «شقوير»، إلى تكثيف عمل الفرق الطبية الثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارات، وذلك لخدمة المواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

تدريب الفرق الطبية على كافة أعمال المبادرة

وأشاد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي في المدارس والمساجد والوحدات الصحية، حيث تم تدريب الفرق الطبية علي كافة أعمال المبادرة.