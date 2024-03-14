عاجل.. للمرة الثانية خلال ساعة.. تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 14-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الثانية خلال أقل من ساعة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، عقب تراجعه 35 جنيها في المرة الأولى لتصبح إجمالي التراجعات 45 جنيهًا خلال أقل من ساعة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2950 جنيهًا مقارنة بـ2960 جنيها عقب تراجعه أمس بقيمة 125 جنيهًا، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3090 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2529 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 1967 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23 ألفصا و600 جنيه.