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دراما المتحدة

تراجعات جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

مارينا رؤوف
01:32 م | الخميس 14 مارس 2024
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 14-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الثانية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيها للمرة الأولى خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2960 جنيها مقارنة بـ2995 جنيها عقب تراجعه أمس بقيمة 125 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3383 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2537 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 1973جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 23 ألفا و680 جنيها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.