ظهرت رأسه فقط في مسلسل الحشاشين.. لماذا اختفى جسد أبو الهول؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من مسلسل الحشاشين أثناء انتقال حسن الصباح كريم عبد العزيز وزوجته وابنائه إلى مصر للقاء الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الفاطمي، وظهر في خلفية المشهد الأهرامات الثلاثة ورأس أبو الهول دون جسده، ما يدعنا للتساؤل حول سبب عدم ظهور جسد أبو الهول خلال أحداث المسلسل.

عدم ظهور جسد أبو الهول في الحشاشين

يُدلل ظهور رأس أبو الهول دون جسده في لقطات انتقال حسن الصباح إلى مصر، على مراعاة فريق عمل مسلسل الحشاشين، أدق التفاصيل التاريخية أثناء كتابة العمل وتنفيذه وإخراجه، فبحسب حديث الباحث الأثري عماد مهدي يتضح أن قصة طائفة الحشاشين دارت في القرن الـ11 الميلادي، وهي الفترة التي كانت رمال صحراء الجيزة تكسو جسد تمثال أبو الهول بفعل عوامل الجو والتقلبات المناخية، لذا ظهر جسده مخفيًا تحت الرمال في المشاهد التي دارات في تلك الفترة التاريخية.

وأضاف مهدي في حديثه لـ«الوطن»، أن الرمال غطت جسد أبو الهول أكثر من مرة على مدار التاريخ، إذ أثبتت المراجع الأثرية والتاريخية أن أول عملية إزالة للرمال من فوق جسد أبو الهول كانت عام 1401 قبل الميلاد عندما رأي الملك تُحتمس الرابع أبو الهول في حلمه وهو يطلب منه أن يزيل الرمال عند جسده حتى يُصبح ملك مصر، وبالفعل استجاب تحتمس الرابع لطلب أبو الهول ودّون حلمه على لوحه تُعرف باسم لوحة الحلم، وتوج بعدها ملكًا على عرش مصر.

إزالة الرمال عن جسد أبو الهول في القرن الـ18

غمرت الرمال جسد أبو الهول مرة أخرى بفعل الرياح، وظل كذلك يظهر برأس دون جسد لسنوات عديدة من ضمنها فترة القرن الـ11 الميلادي، التي دارات فيه أحداث مسلسل الحشاشين، حتى أزيلت الرمال عن جسده للمرة الثانية في القرن الـ18الميلادي، بأمر من يوجين جريبو مدير المعهد الفرنسى للآثار الشرقية في القاهرة آنذاك، ليتم الكشف عن جسده وأقدامه بالكامل.