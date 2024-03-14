مفاجآت عديدة تنتظر جمهور الدراما المصرية في موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 على قناة DMC اليوم، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، والتي غادر على أثرها حسن الصباح (كريم عبد العزيز) مصر متجها إلى مدينة عكا، بعد أن غيّر وجهته من أجل إطلاق الدعوة النزارية وكسب أكبر عدد من المؤمنين والتابعين لمذهبه.

ولليوم الرابع على التوالي يستمر موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 على قناة DMC اليوم، والذي كشفت عنه القناة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 على قناة DMC اليوم

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم، وتعاد الحلقة بعد عرضها الأول مرتين في اليوم التالي، حيث يبدأ في تمام الساعة الـ 1:45 صباحا، بينما تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 4:15 مساء.