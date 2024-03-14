ربنا عنده كام سنة؟.. علي جمعة يجيب عن سؤال الأطفال

توجه طفل بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول هو ربنا عنده كام سنة؟

الله ليس له عمر

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «ربنا موجود على طول.. محدش بيعد لأنه سبحانه خارج الدايرة، فلا بداية ولا نهاية له ومحدش يعرف يعد لأنه مفيش زمن.. عدم وجود الزمن يخلينا نقول مينفعش السؤال ده لأن الله مختلف عننا فحد يقول عمر ربنا قد ايه؟ نقول ليس له عمر، لماذا؟ لأنه ليس حوله زمن».

الله خارج دائرة الزمن

وأوضح أن هذه الدائرة أخبرنا الله سبحانه وتعالي أن على رأسها العرش، فالعرش مثل السقف تحته الجنة التي يعطيها للمؤمنين الطيبين الذين فعلوا الخير، وتحته النار التي يهدد بها العصاة الظالمين المفسدين الذين قتلوا الناس وأخرجوهم من ديارهم، واعتدوا على الأموال والأعراض.