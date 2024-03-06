العرض العراقي «الشهداء لا يدخلون الجنة» يثير إعجاب جمهور قنا

شهد مسرح قصر ثقافة قنا، العرض العراقي «الشهداء لا يدخلون الجنة» ضمن فاعليات اليوم الخامس من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، المقام بمحافظة قنا في الفترة من 1 إلى 6 مارس الجاري.

عرض العراق الشقيقة

وقال الفنان العراقي سلام الفرطوسي أحد أبطال العرض المسرحي، إن العرض منظومة فكرية تعالج التغرير والترهيب والتغريب، وفكرة أنتم الصادقين وأنتم الشهداء، جدلية المسرحية عن القاتل والمقتول في الجنة، وعلى كل فرد أن يحكم عقله ويسئل نفسه من يكون هو؟! فما نحن إلا أوراق تستخدمها السلطة لتحقيق مكاسبها.

وتعرض الفكرة من خلال اثنين من الجنود ينتمون إلى دين وطائفة واحدة، ولكن من دولتين مختلفتين وتنشب الحرب بين الدولتين ليقتل بعضهم البعض بصاروخ بعيد المدى ثم يلتقون في يوم الحساب ولا يسمح لهم الدخول إلى الجنة، وهناك يسجنان على باب الجنة، ويدور حديث بينهم يعرض الأفكار التي اقتتلوا من أجلها، ويكتشفان أنهم قتلوا بعضهم البعض.. بالمقابل، ويؤكد العرض فكرة استخدام الدين من أجل الحرب وفكرة استخدام السلطة للحرب

العرض ينتمي لعروض الديودراما والمسرح المفتوح

وعن مشاركته بالمهرجان قال الفرطوسي: «فخر لنا أن نشارك في مهرجان شباب الجنوب في دورته الثامنة، حيث أثبت المهرجان نجاحه واستمراره وزيادة عدد الدول المشاركة».

وأضاف: يتميز المهرجان بالتنوع، حيث جرى تقديم عروضا لمسرح الطفل وللمسرح المكشوف وعروض مسرح العلبة والشارع، وهذا التنوع الهائل والمختلف من العديد من الدول والثقافات يحسب لهذا المهرجان ويعبر عن دسامة وثقل المهرجان، هذه هي الزيارة الأولى لنا لمصر وثاني مشاركة دولية للعرض.

وأعرب الفرطوسي عن دهشته بمدينة قنا، حيث إنها خالفت توقعاته والصورة الذهنية المترسخة عن محافظات الجنوب، وقال: وجدت شعب طيب وأهالي كريمة ومبتسمة ومرحبة بوجودنا طول الوقت، شوفنا موسيقى وغناء فولكلوري جميل وبه شجن.

العرض من بطولة: علي المكصوصي، سلام الفرطوسي، علي عبد الله المحمود، وتأليف علي عبد النبي الزيدي ومساعد مخرج علي الساهر، وإخراج سجاد الجوذري.