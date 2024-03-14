سعر تذكرة حفل نسمة عبد العزيز بدار الأوبرا في رمضان

تشارك الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا وفرقتها في السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، من خلال حفل يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري على المسرح المكشوف بساعة دار الأوبرا المصرية

وسيكون موعد حفل نسمة عبد العزيز في الأوبرا من الساعة التاسعة والنصف مساء إلى الثانية عشرة منتصف الليل.

أعلنت دار الأوبرا سعر موحد لتذكرة حفل نسمة عبد العزيز بـ210 جنيهات، إمكانية حجز التذاكر أون لاين، من هنا.

حفلات دار الأوبرا في رمضان

وتقدم الأوبرا خلال السهرات الرمضانية التي أعلنتها وزارة الثقافة العديد من الحفلات هذا العام منها، حفل وائل الفشني يوم 21 مارس الجاري، وحفل دينا الوديدي يوم 23 مارس الجاري، وحفل سعد العود وفرقته يوم 27 مارس، وحفل الشيخ ياسين التهامي وفرقته يوم 28 مارس، وحفل كورال صوت العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان يوم 30 مارس، وحفل الفنان مدحت صالح وفرقته يوم 31 مارس.

أبرز ضوابط حضور حفلات دار الأوبرا

حسب الأوبرا، غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وممنوع التصوير ولا يوجد استرجاع او استبدال التذاكر.