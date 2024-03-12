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دراما المتحدة

صالون الأوبرا الثقافي يناقش قضايا الفن والمجتمع غدا

كتب:

إلهام الكردوسي
12:38 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الدكتور محمد عفيفي

الدكتور محمد عفيفي

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري، صالونا ثقافيا بعنوان «الفن وقضايا المجتمع».

ويستضيف الصالون كلا من: الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث المعاصر بجامعة القاهرة، والفنان التشكيلي عبد المنعم معوض، والمنتج الدكتور محمد العدل، وتديره الدكتورة فينوس فؤاد.

ويتخلل الصالون الثقافي، فقرة فنية تتضمن تقاسيم قانون وإيقاع، وذلك في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء، على المسرح الصغير.

فعاليات الأوبرا في رمضان

وتُنظم الأوبرا المصرية، مجموعة من الحفلات الفنية، على مدار شهر رمضان، بواقع 22 أمسية فنية، تشمل عروضا موسيقية وفنية ذات طابع روحاني.

كما تطلق الأوبرا الليالي الرمضانية يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري، بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية، بالتعاون مع قصور الثقافة، ويليها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته، ومنها أيضا حفلات النجم مدحت صالح والشيخ ياسين التهامي وفرقته، ودينا الوديدي ونسمة عبد العزيز وفرقتها وغيرها.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي