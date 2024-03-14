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دراما المتحدة

تكدس كبير من المواطنين أمام مكاتب الصرافة لتحويل العملة (صور)

كتب:

محمد متولي
03:04 م | الخميس 14 مارس 2024
تكدس كبير أمام مكاتب الصرافة بكفر الشيخ

تكدس كبير أمام مكاتب الصرافة بكفر الشيخ

حالة من الإقبال الكبير شهدتها مكاتب الصرافة المنتشرة في أرجاء المحافظات المصرية منذ صباح اليوم، من قبل المواطنين الراغبين في تغيير العملات الأجنبية التي بحوزتهم كالدولار، وذلك بعد تعديل سعر الصرف الخاص بالدولار أمام الجنيه مؤخرًا.

إقبال كبير من المواطنين لتحويل أموال أقاربهم

وشهدت شركات الصرافة بأفرعها المنتشرة بجميع المحافظات إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أجل بيع عملاتهم الأجنبية، والتي كان على رأسها الدولار، خاصة لأقاربهم المصريين العاملين بالخارج.

وفي إحدى مكاتب الصرافة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت هي الأخرى تكدسًا كبيرًا من قبل المواطنين أمامها من أجل تغيير العملة التي بحوزتهم، إذ عادت الطوابير مرة أخرى للظهور أمام الصرافات، من أجل تغيير العملات الأجنبية من قبل المواطنين، وذلك بعدما اختفت السوق السوداء تماما بالسوق المصرية، مع قيام البنك المركزي تحرير سعر الجنيه أمام الدولار، والذي بات تحديده يتمّ بحسب العرض والطلب.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس، في البنوك تراجعا إلى 47.8 جنيه للشراء، صباح اليوم، بسبب زيادة المعروض من الدولار، في حين يتوقع العديد من الخبراء أن يشهد تراجعًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة.

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