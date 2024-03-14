تراجع سعر الدولار في البنوك لمستوى غير مسبوق.. وخبير يتوقع وصوله لـ38 جنيها

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 14-3-2024، مواصلا تراجعه اليومي بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف وتحديد سعره وفقًا لاليات السوق، ويتداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستويات 47.88 جنيهًا متراجع بنحو 60 قرشًا عن أسعار أمس.

سعر الدولار في البنوك

ويتراوح سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس بين 47.88 و48.13 جنيهًا.

‎سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» في السطور التالية، ‎سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، ليسجل 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع، مقارنة مع 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع أسعار أمس.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 47.81 جنيه للشراء و47.91 جنيه للبيع، مقارنة مع 48.42 جنيه للبيع، و48.52 جنيه للشراء أسعار أمس.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع، مقارنة مع 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

الدولار يتراجع إلى 38 جنيهًا

وتوقع وليد عادل، الخبير المصرفي، أنّ الدولار سيستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة، حتى يصل إلى مستوى 45 جنيهًا في البنوك كمرحلة أولى من التراجعات.

وأضاف عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدولار سيستكمل بعد ذلك التراجع حتى يصل إلى 42 جنيهًا مع نهاية شهر رمضان، ثم يتراجع بعد ذلك إلى مستوى 38 جنيهًا، نتيجة وجود وفرة دولارية وعمليات تدبير الدولار المستمرة من الدولة للمستوردين، ما يؤدي إلى القضاء على السوق السوداء.